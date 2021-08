Ginasta dos EUA se apresenta com música de Pabllo Vittar nas Olimpíadas

Laura Zeng se apresentando ao som de Pabllo Vittar Foto: AFP

A ginasta norte-americana Laura Zeng escolheu uma música brasileira para sua apresentação nas Olimpíadas de Tóquio. A atleta optou por Energia, de Sofi Tukker e Pabllo Vittar.

A atleta foi classificada para competir pelos Estados Unidos na categoria individual. Nesta sexta-feira, 6, ela apresentou os quatro aparelhos: arco, fita, maças e bola.

E foi para a série de bola que ela performou ao som da canção do Brasil. A apresentação na primeira rotação do classificatório da ginástica rítmica rendeu a 12ª colocação para a Laura, com 23.700 pontos.

Nas redes sociais, o momento chamou a atenção dos brasileiros, que até passaram a torcer pela ginasta. Confira a performance e algumas reações:

Laura Zeng, dos EUA, em Tóquio 2020 ao som da Mc Olimpíadas @pabllovittar AVISA QUE ELA É A MAIOR! #ginasticaritmica pic.twitter.com/SbnqWnBxT2 — se coloca no lugar dela, 5 segundo (@arodrigona) August 6, 2021

Sim, ela não vai parar! @pabllovittar Pq choras, Rupaula? https://t.co/t3myIoJMgM — Depoente em estado flagrancial (@_dezaum) August 6, 2021

MEU DEUS MAMI @pabllovittar a atleta dos EUA acabou de se apresentar com ENERGIA.. é muito a MC OLIMPÍADAAASSSS — João Luiz ️‍ (@joaoluizpedrosa) August 6, 2021

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais