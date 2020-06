Gilberto Gil começa live de aniversário no YouTube; como assistir

Gilberto Gil durante live no YouTube Foto: YouTube / @Gilberto Gil

Gilberto Gil deu início à sua live no YouTube por conta de seu aniversário de 78 anos de idade nesta sexta-feira, 26. Mais cedo, ele recebeu homenagens de suas filhas Bela e Preta nas redes sociais, além de um vídeo que contou com a participação de inúmeros artistas.

A live está sendo feita de Petrópolis, onde o cantor tem passado a quarentena ao lado da família. A ideia é um show "alegre e para cima" com sucessos de compositores de forró.

"Como faço aniversário entre São João e São Pedro e passei boa parte da minha infância no interior da Bahia, o forró foi se incorporando ao meu próprio repertório", explicou Gil.

Como assistir à live de Gilberto Gil

Para assistir à apresentação ao vivo de Gilberto Gil no YouTube, basta clicar no link abaixo.

Homenagens ao aniversário de Gilberto Gil

O cantor recebeu os parabéns de diversos artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento e Fernanda Montenegro em um vídeo especial em sua homenagem ao som da música Andar com Fé.

Gilberto Gil também recebeu os parabéns de suas filhas. Bela publicou: "Meu pai, meu herói, meu amor completa hoje 78 anos de muita bondade e genialidade".

"É assim que eu te sinto na vida, esse eterno cheiro no meu cangote, essa áurea de proteção, meu Deus particular! Te amo é pouco. Pai, parabéns!", escreveu Preta em seu Instagram ao relembrar uma foto de sua infância ao lado do pai.

Confira abaixo as homenagens ao aniversário de Gilberto Gil: