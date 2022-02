Gil do Vigor mostra seu vídeo de inscrição no 'BBB'; assista

Gil do Vigor compartilhou em seu Instagram o vídeo que usou para se inscrever no 'BBB'. Foto: João Cotta/TV Globo

Após participar do BBB 21, Gilberto Nogueira, agora conhecido como Gil do Vigor, se tornou um fenômeno das redes sociais e do mercado publicitário. Nesta quinta-feira, 24, em clima descontraído, ele publicou o vídeo que usou para se inscrever no reality show.

Gil aparece no vídeo de bermuda, chinelo e camisa rosa. E começa: "Olá, Big Brother Brasil. Olá, vocês que estão me assistindo. Meu nome é Gilberto, tenho 25 anos de vigor. Sou muito bonito, maravilhoso, eu sei disso."

Em seguida, ele explicou os motivos pelo qual deve ser escolhido para participar do programa. "Mas veja só, estou mandando esse vídeo porque eu sou Big Brother Brasil, sei que já ganhei esse R$ 1 milhão. Sei que o Brasil me ama, o Brasil me quer aí dentro. Todos estão me chamando."

Para finalizar sua apresentação, Gil ainda acrescentou que seus amigos incentivaram a sua inscrição e profetizou que seria o vencedor. "Eu já ganhei esse dinheiro, esse dinheiro já está na minha conta".

E parece que o vídeo agradou, já que ele foi escolhido. Assista:

Apesar de não ter ganhado o prêmio, o ex-BBB já ganhou muito mais aqui fora. Em outubro do ano passado, ele revelou à revista Forbes já ter faturado mais de R$ 15 milhões.