Gil do Vigor encontra Xuxa: 'Serei eternamente teu baixinho'

O ex-BBB Gil do Vigor encontrou a apresentadora Xuxa Meneghel Foto: Instagram/@gildovigor

Gil do Vigor usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para compartilhar uma série de fotos com os seguidores sobre o encontro que teve com a apresentadora Xuxa Meneghel.

Nas imagens, a eterna 'rainha dos baixinhos' aparece fazendo um carinho no rosto do ex-BBB, sorrindo e abraçando o economista.

"Que honra eu tive de olhar nos teus olhos e receber um misto de energias positivas, onde eu senti amor, acolhimento, preocupação e tantas coisas boas. Levarei comigo para sempre suas palavras dentro de meu coração!", escreveu Gil.

O ex-participante do Big Brother Brasil 21 também fez elogios a Xuxa: "Você é iluminada e espalha luz por onde anda e o que eu mais desejo é que você consiga acalentar mais e mais pessoas. Fui e serei eternamente teu baixinho e você minha rainha", concluiu.

Os internautas e amigos de Gil comentaram a publicação: "Muito amor nessa foto! Lindos", disse um fã. E o ex-BBB respondeu muitas mensagens com o famoso bordão dele "vigorei". Confira.