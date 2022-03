Gil do Vigor encena casamento com Fiuk e foge do altar; assista

Fiuk e Gil do Vigor encenaram uma cerimônia de casamento; brincadeira terá vários episódios. Foto: Instagram/@gildovigor

O economista Gil do Vigor e o cantor Fiuk, ex-participantes do BBB 21, se uniram para fazer uma brincadeira em um vídeo publicado no reels, funcionalidade do Instagram, neste domingo, 13. Os dois simularam um casamento que acabou com o economista fugindo do altar.

No início, Gil aparece se preparando para se casar com o cantor. "Ai, amiga, eu estou tão feliz. Depois de um ano, o dia chegou", comemora enquanto é maquiado para a "cerimônia".

Em seguida, ele tenta vestir o vestido de noiva com o auxílio de uma amiga. "Aperta, amiga! Se Deus fez, é porque cabe", brinca.

Após ficar pronto, o economista é mostrado com um buquê nas mãos e caminhando até o altar ao som da marcha nupcial. Fiuk esperava por ele e, ao ser questionado se aceita Gil do Vigor como o único e verdadeiro amor, responde: "Óbvio".

Porém, quando a mesma pergunta é direcionada a Gil, o economista fica confuso e resolve fugir do altar. Enquanto o cantor gritava o nome do "amado", a tela mostra que a história terá continuação.

Nos stories, Gil revelou que a brincadeira realmente terá vários episódios. "Vocês vão adorar o rumo que essa história vai tomar", disse.

Segundo o economista, a iniciativa surgiu porque ele e Fiuk querem levar alegria aos seguidores enquanto o mundo passa por um momento complicado. "O mundo está tão difícil: guerra, pandemia", lamentou.

Gil ainda comentou que várias pessoas conhecidas pelo público também surgirão na história. "Vai ser uma 'cachorrada', vai ser muito divertido", brincou.

Assista ao vídeo:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais