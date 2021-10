Gil do Vigor é nomeado como um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo

Gil do Vigor está na lista do Most Influential People of African Descent (Mipad) Foto: João Cotta/ TV Globo

O ex-BBB 21, Gil do Vigor, foi reconhecido como um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos, neste domingo, 3. A nomeação é do Most Influential People of African Descent (Mipad), proclamado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O economista, que está cursando PhD na Califórnia (EUA), comemorou a conquista nas redes sociais: "Meu Deus, que honra! Estou muito emocionado e profundamente agradecido! Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo MIPAD (Most Influential People of African Descent)”, revelou.

“Ter esse tipo de reconhecimento pela Mipad significa muito pra mim e pro meu povo. É um passo enorme para nossa representação, pois é o prêmio de maior reconhecimento da ONU ao povo preto”, comemorou Gilberto Nogueira.

“Eu não tenho nem palavras para expressar como eu me sinto nesse momento. Eu tô muito feliz, muito grato, muito tudo! Meu coração está transbordando! Espero humildemente fazer valer a pena todo esse reconhecimento incrível. Esse prêmio é nosso!”, concluiu

O Most Influential People of African Descent é uma iniciativa global da sociedade civil em apoio à Década Internacional de Afrodescendentes, proclamada pela ONU.

De 2015 a 2024, a década do reconhecimento, o Mipad publicará anualmente uma lista com 100 grandes personalidades de ascendência africana que se destacam em todo o mundo.