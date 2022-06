Gil do Vigor e Linn da Quebrada postam vídeo dançando juntos: 'E essa dupla?'

Gil do Vigor e Linn da Quebrada se encontraram e gravaram vídeo fazendo uma dança popular do TikTok. Foto: Instagram/@linndaquebrada e @gildovigor

Gil do Vigor e Linn da Quebrada se encontraram nesta quinta-feira, 9, e alegraram os fãs do Big Brother Brasil ao postarem um vídeo fazendo uma dança que viralizou no aplicativo TikTok.

O reencontro aconteceu nos bastidores da Rede Globo, já que Linn participou das gravações do programa Altas Horas e Gil esteve no Mais Você com seu quadro Tá Lascado.

"E essa dupla na dança vigorou?", escreveu o economista, que participou do BBB 21, no vídeo compartilhado em seu perfil. Em resposta, Linn comentou: "Sempre bom te ver. Você é tudo".

Já no vídeo do perfil da cantora, que integrou o elenco do BBB 22, a legenda foi: "Dos encontros que os bastidores nos proporcionam. Te amo, Gil".

Ex-participantes do reality comentaram nas publicações, como Lucas Bissoli e Bárbara Heck, que escreveu: "Dupla de milhões". A cantora Lexa também deixou seu comentário e até o ator Ary Fontoura participou da interação, deixando três corações na postagem de Linn.