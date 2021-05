Gil do Vigor divulga capa de novo livro: 'Tem que vigorar!'

Gilberto Nogueira na capa do livro 'Tem que vigorar!' Foto: Divulgação/ Globo Livros

O sucesso de Gil do Vigor, após a participação dele no Big Brother Brasil 21, será contado em um livro. Tem que vigorar! será lançado no mês que vem e a capa da obra foi revelada nesta quarta-feira, 19.

Nas redes sociais, Gilberto compartilhou a novidade. "Brasil, revelo para meus vigorosos a capa do meu livro, que já está em pré-venda. Tem que vigorar! é puro regozijo. Você vai saber de toda a minha história e vai ficar fluente em meus bordões", comemorou.

Na obra, que será publicada pela Globo Livros, Gil conta os momentos preferidos dele no BBB, da infância pobre em Pernambuco e fala sobre as dificuldades que passou na vida, como quando teve que morar na rua.

Ele também revela momentos de violência do pai contra a mãe, a relação com a fé e a igreja, de como a educação o salvou, a descoberta da sexualidade e o processo dele de autoconhecimento e aceitação.

Com depoimentos de Jacira, mãe dele, Xuxa Meneghel e Deborah Secco, o livro traz ainda um dicionário com os memes e bordões do economista. Para acessar o link da prevenda de Tem que vigorar!, clique aqui.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais