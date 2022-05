Gil do Vigor chora ao homenagear a mãe no 'Mais Você': 'A gente sempre está junto'

Gil do Vigor ao lado da mãe, Jacira Santana. O influenciador a homenageou durante participação no 'Mais Você' nesta quinta-feira, 5 de maio. Foto: Instagram/@jacira.santanna

Gil do Vigor voltou a participar do programa Mais Você, da Rede Globo, nesta quinta-feira, 5. Durante a atração, que tem feito homenagens ao Dia das Mães, celebrado neste domingo, 8, o ex-BBB se emocionou ao falar sobre sua relação com sua mãe, Jacira Santana.

Gil, que participa do quadro Tá Lascado ao lado da apresentadora Ana Maria Braga, lembrou de uma vez em que a mãe passou mal. "Ela falou pra mim: 'filho, se um dia sua mãe partir, só quero que você tenha a sua casa, que consiga fazer os seus estudos e se formar", contou.

O influenciador se formou em economia e, atualmente, cursa um Phd nos Estados Unidos. "Aquela foto da formatura é muito importante para mim porque, naquele dia, eu sabia que era uma realização minha, mas era uma realização dela. Em todas as minhas realizações, a gente sempre está junto", afirmou.

Ainda durante o programa, Gil aproveitou para mandar um recado para a mãe e acabou derrubando lágrimas ao falar de dona Jacira. "Você é a melhor mãe do mundo. Eu te amo demais. Só a gente sabe o que a gente passou quando a gente ficava tomando açaí, sonhando e imaginando tanta coisa. Muitas vezes, eu sei que ela achava que era só um sonho, mas, por me amar tanto, embarcava e falava: 'vai acontecer'", disse.

A participação do economista no BBB foi uma das mais marcantes da história do reality e completou um ano recentemente. Atualmente, ele também participa do Dança dos Famosos, no Domingão com Hulk. "Nem nos meus maiores sonhos e pensamentos eu imaginei que seria tão grandioso", afirmou Gil.