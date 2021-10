Gil do Vigor aparece em vídeo com presidente da Marvel e viraliza; confira

Gil do Vigor compartilhou registros do evento nas redes sociais Foto: Instagram/ @gildovigor

Gil do Vigor esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira, 19. O nome do ex-BBB 21 ganhou repercussão internacional após uma entrevista do presidente da Marvel, Kevin Feige.

No Twitter, viralizou um vídeo do prestigiado produtor falando com a revista Variety durante a premiére do filme Eternos, em Los Angeles, Estados Unidos, e Gilberto aparece ao fundo.

O economista, que está realizando um PHD no país, deu uma pausa nos estudos para ir ao concorrido evento de lançamento do longa da Marvel na noite de segunda-feira, 18.

"These movies are seen around the world. They're for everybody. We want everybody in the theater to see themselves reflected up on that screen," Kevin Feige says of the diversity in #Eternals. https://t.co/F6rov2HB1g pic.twitter.com/VrfwaC8oto — Variety (@Variety) October 19, 2021

Diante do crescente número de citações, usuários americanos do Twitter passaram a questionar quem, afinal, é Gil do Vigor. E internautas brasileiros apresentaram o ex-BBB aos estrangeiros. "He is the Gil do Vigor, brazilian economist, very famous in your country" (Ele é o Gil do Vigor, um economista brasileiro, bem famoso no nosso País), comentou uma pessoa na página da Variety.

Outro brasileiro escreveu: "He’s one of the 100 most influential black people (under 40) of the world, according to the MIPAD. He’s a symbol for diversity in Brazil, now going international. We’re so proud of him" (Ele é um dos cem negros mais influentes — com menos de 40 anos — do mundo, de acordo com o MIPAD. Ele é um símbolo da diversidade no Brasil, agora se internacionalizando. Estamos muito orgulhosos dele).

No Instagram, Gilberto comemorou a oportunidade de participar de um evento com diversos artistas como Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington e Gemma Chan. “Foi uma loucura participar disso. Que honra, que lugar lindo”, disse.

"A gente viu os diretores e alguns atores. Foi um regozijo, mas não deu para tirar foto com o povo. O filme é incrível e tem muita representatividade. Tiveram cuidado de contar uma história muito bonita. O filme é surreal", acrescentou.