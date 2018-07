Gigi Hadid recusa pedido de casamento de Zayn Malik, diz jornal 

. Foto: Reprodução/ Instagram

Parece que Gigi Hadid ainda não está pronta para casar com seu namorado, Zayn Malik, ex-integrante do One Direction. De acordo com o jornal britânico The Mirror, a modelo recusou o pedido de casamento do cantor.

Uma fonte do veículo disse que Gigi acha que o pedido aconteceu rápido demais e que ela não se sente pronta. Outra fonte afirma que a modelo não quer seguir os passos de sua mãe, que viveu dois divórcios conturbados.

O casal está junto desde o começo de 2015. No ano passado, Zayn terminou o namoro com Perrie Edwards, com quem tinha noivado em 2013.