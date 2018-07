Gigi Haddid se desculpa por imitar Melania Trump

. Foto: Reprodução/ YouTube

Enquanto apresentava o American Music Awards (AMAs) no último domingo, 20, Gigi Haddad fez uma brincadeira com a nova primeira-dama norte-americana, Melania Trump. A modelo fez uma referência a cópia do discurso de Michelle Obama.

"Eu amo meu marido, o presidente Barack Obama e as nossas filhas, Sasha e Malia", disse Gigi com sotaque parecido com o de Melania, que é eslovena. Durante a premiação, a piada arrancou muitas risadas do público, mas nem todos os fãs da modelo gostaram. Gigi foi bastante criticada pela zoeira e foi a público se desculpar.

Gigi escreveu uma carta se retratando e postou em seu Twitter. "Fiquei honrada em apresentar os amas na última noite e em trabalhar com alguns dos autores mais respeitados da área. Eu tirei e mudei qualquer coisa no roteiro que levasse as piadas longe demais e você pode escolher ou não ver isso, o que ficou foi feito com bom humor e sem más intenções".

A modelo também disse que acha que Melania Trump entende o que é o 'show business' e que ela sabe como os programas são feitos. "Peço desculpas a qualquer um que eu tenha ofendido e desejo o melhor para nosso país", finalizou.

Assista: