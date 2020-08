Gesio Amadeu: colegas publicam homenagens após a morte do ator

"A arte perde mais um grande representante. Hoje quem nos deixou foi o grande e querido ator Gesio Amadeu. Meus profundos sentimentos aos familiares e amigos", escreveu o autor de novelas Walcyr Carrasco.

A atriz Lucy Ramos, que trabalhou com o ator na versão mais recente de Sinhá Moça, também prestou sua homenagem: "Hoje a arte se despede de Gesio Amadeu, um grande artista e potência negra que fez história na televisão brasileira".

Clique aqui para relembrar a carreira e ler mais informações sobre a morte de Gesio Amadeu.

Confira algumas das publicações em homenagem ao ator abaixo:

Hoje a arte se despede de Gésio Amadeu, um grande artista e potência negra que fez história na televisão brasileira. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no remake de Sinhá Moça. Todo o conforto aos amigos e familiares pic.twitter.com/yFTp9hPL3w

O ator Gésio Amadeu faleceu hoje. Ele esteve presente no elenco de novelas como 'Sinhá Moça', 'A Viagem', 'Sítio do Pica Pau Amarelo', 'Terra Nostra' e outras. Desejamos muita força e luz pra família e amigos do Gésio. Descanse em paz

Foto: TV Globo / Renato Rocha Miranda pic.twitter.com/OETY8LZz02