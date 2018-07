Geri Halliwell anuncia gravidez com mensagem fofa no Instagram

Geri Halliwell. Foto: Reprodução/Instagram

Tem mais um baby spice vindo por aí! Nesta segunda-feira, 10, Geri Halliwell anunciou que está grávida de segundo filho, relembrando as Spice Girls.

A cantora postou uma imagem em seu perfil do Instagram com um desenho de uma mulher grávida e a frase "Deus abençoe a mãe natureza. #mama spice". A eterna Ginger Spice já tem uma filha, Bluebell Madonna, de dez anos.

Geri planeja, junto com Emma e Mel B, fazer uma apresentação em julho de 2017 para comemorar os 20 anos do primeiro single das Spice Girls. Victoria Beckham e Mel C, porém, já declararam que não vão participar da reunião.