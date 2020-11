Geraldo Luís passa por transplante capilar: 'Minha calvície era clara e gritante'

O apresentador Geraldo Luís, que compartilhou resultado de transplante capilar nas redes sociais Foto: Instagram/@geraldobalanca

Geraldo Luís usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para compartilhar o transplante capilar que realizou, uma decisão que há tempos estava adiando.

"A vida é feita de decisões e eu fiz ontem meu transplante capilar com João Carlos Pereira que há tempos vínhamos conversando", escreveu no perfil dele no Instagram.

O apresentador da Record TV disse que sempre teve vontade de dar mais atenção aos cabelos e promover o autocuidado.

"Todos sabem e nunca escondi a constante queda de cabelos que vinha sofrendo. Mas meu brilhante cabeleireiro Baruki disfarçava com tinta específica no couro cabeludo e mais um pó sobre as fortes escovas. Minha calvície já era clara e gritante. Como ainda tinha área doadora resolvi acabar com esse problema e fiz meu transplante ontem aqui em São José do Rio Preto", afirmou.

Sobre o novo visual, Geraldo ressaltou que logo os espectadores poderão conferir. "Em breve irão me ver cabeludo no ar, afinal o bem estar próprio nos faz mais feliz, e entrar na sua casa mais bonito, faz parte do show da vida", concluiu.

No segundo slide da publicação no Instagram, o médico João Carlos Pereira explica como foi feito o transplante capilar de Geraldo.

Assista ao vídeo: