Geraldo Luís é internado por complicações de covid-19

O apresentador Geraldo Luís está internado com covid-19 Foto: Reprodução Instagram / @geraldobalanca

Geraldo Luís informou pelo seu Instagram, no início da semana passada, que testou positivo para covid-19, dizendo estar bem e isolado em casa. Porém, no decorrer da semana, relatou estar com dores no corpo e tosse. O jornalista revelou que é diabético e faz parte do grupo de risco. Neste domingo, 28, o apresentador do Balanço Geral, da TV Record, foi internado com infecção no pulmão.

Ele postou uma foto no hospital e escreveu: "Faz parte da luta. Passei dias difíceis, noites com dores por todo corpo. Hoje minha médica fez novos exames, na tomografia apontou uma infecção de 20 por cento em meus pulmões. Já entrou com novos medicamentos e ficarei internado para melhor cuidado do avanço de minha cura".

Geraldo agradeceu o carinho dos amigos e fãs, dizendo estar confiante na recuperação. "Sigo na fé em Jesus e no amor pela vida. Tanta gente orando que me ama que me sinto no dever de passar a verdade. Hoje tive grandes avanços e as dores já diminuíram. Obrigado pelo carinho e preocupação de vocês, Deus abençoe a todos e se cuidem. Vacina para todos! Hoje faço uma semana que testei positivo pro Covid", concluiu.