George Clooney dirigirá filme sobre beisebol com a produção de Bob Dylan

George Clooney irá dirigir um filme sobre Calico Joe (2012), romance sobre beisebol que John Grisham escreveu e que em sua ida para a tela grande contará com Bob Dylan como produtor.

"John escreveu uma bela história e a oportunidade de colaborar com Bob para trazê-la para a tela é simplesmente fantástica", assegurou Clooney em comunicado enviado para mídia americana.

Além de sentar na cadeira do diretor, Clooney irá produzir o filme com Grant Heslov e Bob Dylan. "George e Grant viram neste livro o que eu vejo: uma poderosa história que terá impacto sobre os jovens e adultos. Pessoas de todos os tipos serão capazes de se identificar com ela", defendeu Dylan.

Inspirado ligeiramente por eventos reais, Calico Joe relatou o história de um jovem jogador de beisebol que entrou em coma após ser atingido por um arremesso muito difícil.

Clooney ganhou o Oscar de melhor filme com Heslov e Ben Affleck por Argo (2012) e tem outra estatueta em seu escritório como melhor ator coadjuvante por Syriana (2005).

Como intérprete, ele também deixou sua marca em E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (2000), a saga de Onze Homens e Um Segredo e Gravidade (2013), enquanto como diretor, ele brilhou em filmes como Boa Noite e Boa Sorte (2005) e Tudo Pelo Poder (2011).

Em dezembro, ele vai estrear no Netflix The Midnight Sky, um filme sobre um cientista no Ártico que tenta contatar a tripulação de uma nave tentando retornar à Terra. Clooney estrelou ao lado de Felicity Jones neste filme que é seu primeiro trabalho como diretor desde Suburbicon: Bem-vindos ao Paraíso (2017) e que é seu primeiro papel em um filme desde Jogo do Dinheiro (2016).

Por sua vez, Dylan apresentou em junho Rough and Rowdy Ways, seu primeiro álbum com canções originais desde Tempest (2012), um álbum que foi recebido com aplausos praticamente unânimes da crítica.