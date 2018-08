George Clooney é ator mais bem pago, segundo a revista 'Forbes'; veja a lista

O ator George Clooney. Foto: Carlo Allegri / Reuters

O ator George Clooney encabeça a lista da revista Forbes divulgou que traz os atores mais bem pagos do mundo na última quarta-feira, 22. A lista ainda conta com outros colegas do ator em Hollywood e artistas indianos.

Segundo a publicação, o ator teria recebido cerca de 240 milhões de dólares no último ano, o equivalente a quase R$ 977 milhões. Ou seja, cerca de R$ 81 milhões por mês e R$ 2,5 milhões por dia.

A quantia ganha por Clooney foi impulsionada pela venda da companhia de tequilas Casamigos, da qual era um dos fundadores e foi vendida por cerca de 700 milhões de dólares.

