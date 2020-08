George Clooney e Amal irão doar R$ 533 mil para ONGs no Líbano

Amal e George Clooney irão doar R$ 533 mil para ONGs no Líbano Foto: Mario Anzuoni / Reuters

George Clooney e sua esposa Amal Alamuddin anunciaram nesta quinta-feira, 6, que vão doar 100 mil dólares (o equivalente a R$ 533 mil) para três instituições de caridade no Líbano, com o intuito de auxiliar o país, após as explosões na cidade de Beirute na última terça-feira, 4 .

“Encontramos três organizações de caridade que estão oferecendo ajuda básica no local: A Cruz Vermelha Libanesa, Impact Lebanon e Baytna Baytak. Nós vamos doar 100 mil dólares para essas três ONGs”, disseram em comunicado à revista People.

O casal afirmou que está profundamente preocupado com a tragédia que já deixou ao menos 137 mortos e cinco mil feridos na capital libanesa e que espera que outras pessoas possam ajudar da forma que puderem.

Amal nasceu em Beirute e, atualmente, é advogada de direitos humanos. Sua família teve que deixar o país quando ela tinha dois anos, por conta da guerra civil, e se mudaram para a Inglaterra. Ela e George Clooney se conheceram em 2013 e são pais dos gêmeos Ella e Alexander, de 3 anos.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais