George, Charlotte e Louis participam de homenagem para profissionais da saúde

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 26, os filhos do príncipe William e de Kate Middleton participaram de uma homenagem para os profissionais da área de saúde do Reino Unido. Na publicação os príncipes George, Charlotte e Louis aplaudiram os envolvidos no combate ao novo coronavírus.

“Para todos os médicos, enfermeiras, cuidadores, clínicos gerais, farmacêuticos, voluntários e outros funcionários do NHS”, diz a publicação feita na conta de William e de Kate. O NHS é o serviço de saúde pública do Reino Unido, equivalente ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A publicação foi uma forma de agradecer a esses profissionais por “trabalharem incansavelmente” para ajudar os afetados pelo novo coronavírus no país. Até o dia 24 de março, o Reino Unido já registrou mais de seis mil casos da doença e mais de 300 mortes.

A ação dos príncipes ocorreu no mesmo dia da iniciativa "Clap for our Carers" (Aplausos para nossos cuidadores), que foi realizada nesta noite, 26. Como forma de homenagem para os profissionais da saúde, diversas pessoas apareceram nas janelas e sacadas de suas casas e aplaudiram os envolvidos no combate a covid-19.

Na quarta-feira, 25, foi anunciado que o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, pai de William e avô das crianças, foi diagnosticado com covid-19. Autoridades do Palácio de Buckingham informaram que ele está isolado em uma residência na Escócia.

