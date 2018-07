Gentili, Sheherazade e Frota comemoram condenação de Lula; veja as reações dos artistas

Diversas personalidades estão comentando a respeito da condenação do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciada nesta quarta-feira, 12.

Músicos, atores, jornalistas e youtubers usaram as redes sociais para se posicionar sobre o caso. Alguns, como Alexandre Frota e Danilo Gentili, comemoraram a notícia, enquanto outros mantiveram apoio ao político, como PC Siqueira e a atriz Leandra Leal.

Confira abaixo algumas das manifestações feitas pelos artistas até o momento:

Mesmo q Lula use algum esquema pra se livrar, msm q a corrupção vença no final, HOJE é um dia mto importante pra história do Brasil.