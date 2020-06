‘Gente feliz não enche o saco’, diz Thammy em foto com família

Thammy Miranda publicou uma foto em que aparece junto com a família, incluindo o filho, Bento Foto: Instagram / @thammymiranda

O ator Thammy Miranda publicou uma foto em sua conta no Instagram na segunda-feira, 29, em que aparece ao lado da mãe, Gretchen, a mulher, Andressa Ferreira e o filho, Bento Miranda.

“Gente feliz não enche o saco”, escreveu na legenda da publicação. Thammy já utilizou suas redes sociais diversas vezes para comentar casos de preconceito que sofreu por ser transsexual. Em dezembro de 2019, por exemplo, Thammy apontou o preconceito existente em ações de markenting.

“Eu sempre assumi as consequências por ser quem eu sou. Eu não escondi quem eu sou e arquei com as consequências de ficar sem emprego por eu ser quem eu sou”, comentou ele em um vídeo publicado em 3 de dezembro.

Bento Miranda é o primeiro filho de Thammy, fruto do seu casamento com Andressa Ferreira, e nasceu em janeiro de 2020, nos Estados Unidos. Os dois se mudaram brevemente para o país em abril de 2019, quando iniciaram o processo de inseminação artificial para ter o bebê.

No domingo, 28, Thammy também publicou algumas fotos comemorando o Dia do Orgulho LGBTQIA+: “Orgulhe-se sempre e lute por respeito. Ame o seu próximo e deixe ele amar quem ele quiser!”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais