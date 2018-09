'Gêmeas Lacração' resolvem cantar em nova música de MC Loma; ouça

MC Loma e as Gêmeas Lacração Foto: YouTube / @Start World

A cantora MC Loma parece estar tentando aproveitar ao máximo o momento de seu sucesso na internet e lançou mais um vídeoclipe nesta sexta-feira, 23: Na Vibe.

O cenário escolhido foi uma praia com diversas rochas. O diferencial desta vez fica pelo fato de as Gêmeas Lacração, como são conhecidas as amigas que a acompanham em suas músicas, também passarem a cantar.

O vídeo foi lançado no YouTube e, apesar de muitos comentários positivos, alguns fãs não aprovaram o resultado e comentaram que, desta vez, ficou abaixo do esperado.

MC Loma ficou conhecida nacionalmente às vésperas do carnaval, graças à viralização de sua música Envolvimento, que chegou a superar Vai Malandra, de Anitta, no Spotify.

Ouça a nova música abaixo e tire suas próprias conclusões!