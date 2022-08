Gato dá 'tapa' em comentarista esportivo durante programa transmitido na Turquia

O comentarista esportivo Huseyin Ozkok participou de um programa por vídeochamada e foi surpreendido por um gatinho subindo em suas costas Foto: Twitter/@aspor

Um acontecimento inusitado ocorreu nesse domingo, 28, na Turquia. Durante uma entrevista ao vivo no canal A Spor, o comentarista esportivo Huseyin Ozkok participou de um programa por vídeochamada e foi surpreendido por um gatinho subindo em suas costas.

O pequeno felino deu um ‘tapa’ em sua cabeça no momento que conversava com a âncora do programa.

"Você tem um pequeno convidado, eu acho. Você trouxe seu gato?", brincou a apresentadora ao ver que o comentarista foi surpreendido pelo bichinho. Huseyin Ozkok sorriu e disse que o pet morava na casa em que estava hospedado.

A situação divertiu usuários das redes sociais que comentaram a situação. “Não limpou a caixinha, né? Então toma!”, brincou um internauta.