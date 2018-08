Garoto de 13 anos encontra tesouro do século 10 na Alemanha

René Schön e Luca Malaschnitschenko Foto: Stefan Sauer / DPA via AP

O tesouro está composto por centenas de peças, pérolas, um martelo, escovas e anéis, informou a agência alemã DPA nesta segunda-feira, que cita o arqueólogo amador René Schön e o escritório arqueológico regional.

Schön e Luca descubriram uma peça em janeiro graças a um detector de metais em um campo próximo a Schaprode, na islha de Rügen, no Mar Báltico. As autoridades locais deram sequência à escavação do tesouro nos dias 14 e 15 de abril.

Moedas saxônicas, otomanas, dinamarquesas e bizantinas foram encontradas Foto: Stefan Sauer / DPA via AP

Uma centena de peças que parecem datar do reinado de Harald I (910 - 987 d.c.), rei unificador que rechaçou as crenças vikings e iniciou a cristianização da Dinamarca.

Também há peças mais antigas, procedentes de lugares remotos, como um dirham (moeda) de Damasco transformado em joia e que data de 714 d.c..

Partes do tesouro dispostas sobre uma mesa. Foto: Stefan Sauer / DPA via AP

Harald "Dente azul" é uma importante figura histórica na região nórdica. É em sua homenagem que a tecnologia de comunicação Bluetooth foi batizada.

Foto do local tirada por um drone Foto: Stefan Sauer / DPA via AP

*Tradução feita por André Carlos Zorzi.