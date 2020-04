‘Ganhamos a antipatia automática’, comenta ex-paquita Caren Lima

As integrantes do grupo paquitas New Generation, em publicação feita por Caren Lima (quarta da esquerda para a direita) Foto: Instagram / @caren_lima

A ex-paquita Caren Lima fez uma publicação na quarta-feira, 29, em que falou sobre as críticas que sofreu há 25 anos, quando ocorreu a substituição de todas as assistentes de palco da apresentadora Xuxa Meneghel pelas paquitas New Generation (ou Nova Geração).

“Formamos um time unido e nos apoiamos na dificílima tarefa de substituir um grupo tão querido”, comentou Caren, que recebeu o nome de Chaveirinho, fazendo referência ao grupo de paquitas anterior, com nomes que acompanhavam Xuxa desde 1987, como Priscilla Couto, a 'Catuxita Top Model', e Roberta Cipriani, a 'Xiquitita Surfista'.

As paquita New Generation foram lançadas em 1995, há 25 anos, e, pela primeira vez teve a substituição de todas as assistentes de palco da apresentadora em uma só leva. ”Ganhamos a antipatia automática de quem não lidou bem com a saída do grupo anterior”, comentou Caren na publicação.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais