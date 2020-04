‘Ganância descarada’, diz Taylor Swift sobre lançamento de álbum

Taylor Swift na premiere no filme 'Cats', em Nova York, em dezembro de 2019 Foto: Evan Agostini/Invision/AP

A cantora Taylor Swift reviveu, na quinta-feira, 23, a disputa com sua antiga gravadora, reclamando do lançamento de uma coleção de gravações de um show em uma rádio em 2008. Ela classificou o lançamento como “de mau gosto”.

“Eu quero agradecer meus fãs por me informar que minha antiga gravadora está lançando um ‘álbum’ de performances ao vivo minhas hoje à noite. [...] Esse lançamento não foi aprovado por mim”, disse a cantora em sua conta no Instagram.

O álbum, Live From Clear Channel Stripped 2008, é uma coletânea de gravações que Taylor fez em um show para uma rádio quando ela tinha 18 anos, segundo a cantora.

Ela disse que o lançamento pelo grupo Big Machine Label Group é “outro caso de ganância descarada em tempos da pandemia do coronavírus. Algo de mau gosto, mas muito transparente”. A gravadora não se pronunciou até o momento.

Swift gravou seus primeiros seis álbuns com a gravadora antes de deixá-la em 2018, indo para o Universal Music Group. A Big Machine é dona das gravações da cantora e, dentro do padrão de práticas da indústria musical, mantém o direito de lançar materiais gravados pela cantora quando ela estava com a empresa.

A cantora travou uma disputa pública durante mais de um ano com a Big Machine e seus executivos seniores pelo uso de suas músicas antigas. A situação se agravou quando o executivo Scooter Braun e sua família receberam ameaças de morte devido a falas de Taylor, e pediu paz.