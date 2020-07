Galvão Bueno agradece homenagem por seus 70 anos: 'Sem vocês, nada disso teria existido'

No início da carreira, Tiago Leifert atuou como repórter no 'Desafio ao Galo', transmissão do futebol de várzea em São Paulo, à época em que ia ao ar pela TV Gazeta, em 1996 (a atração também foi exibida pela Record TV durante muitos anos).

Foto: Reprodução de 'Desafio ao Galo' | Reprodução de 'Programa do Jô' (2009) / Globo