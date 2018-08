Gal Gadot demonstra apoio a menino que usou acessórios da Mulher Maravilha no primeiro dia de aula

Gal Gadot ficou conhecida por ser protagonista no filme 'Mulher Maravilha'. Foto: Instagram / @gal_gadot

Gal Gadot, que interpretou a Mulher Maravilha no filme homônimo da DC Comics, demonstrou apoio a um garotinho usando seu perfil no Instagram. A atriz compartilhou a notícia de que um menino foi à escola usando a mochila e a coroa da Mulher Maravilha em seu primeiro dia de aula. O texto foi escrito pela mãe, que estava com medo do filho sofrer preconceito em seu primeiro dia na escola.

“Por que nós estamos tentando fazer nossos filhos viverem em um mundo de azuis, marrons e verdes, onde é normal se eles brincarem com armas e caminhões, mas não com bonecas?”, escreveu a atriz, que finalizou o texto usando a #wonderboy (menino maravilha, em português), e ressaltou a importância de quebrar estereótipos de gênero.