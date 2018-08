Gal Gadot anuncia que dublará personagem na continuação de 'Detona Ralph'

A atriz Gal Gadot anunciou na manhã desta sexta-feira que irá dublar a personagem Shank na animação WiFi Ralph: Quebrando a Internet. O filme é uma continuação de Detona Ralph, com estreia prevista para janeiro de 2019 no Brasil.

"Eu estou muito animada por finalmente anunciar que eu estou interpretando uma personagem chamada Shank no filme #RalphBreaksTheInternet da Disney, que estará nos cinemas em novembro! Foi uma experiência incrível poder fazer parte desse projeto com grandes criadores e elenco! Bem-vindos ao Slaughter Race!", publicou no Twitter.

Outros artistas norte-americanos darão voz aos personagens, como John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer e Jane Lynch.

I’m so excited to finally announce that I am playing a character named Shank in Disney’s #RalphBreaksTheInternet hitting theaters this November! Such an amazing experience to be apart of this project with such great creators and cast! Welcome to Slaughter Race! pic.twitter.com/MxLuWFPJ0L