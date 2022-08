Gaby Amarantos se apresenta em São Paulo com show em prol da Amazônia

O show é uma das primeiras apresentações da turnê do Purakê, o mais recente trabalho da artista. Foto: Rodoifo Magalhães

Gaby Amarantos desembarca em São Paulo com o seu mais novo show, #Purakêtour. A cantora se apresenta no próximo sábado, 3, às 19h, no Tendal da Lapa, dentro da programação do Baile na Terra, evento com entrada franca em prol da Amazônia. A paraense vai contar ainda com a participação especial do cantor Jaloo.

O show é uma das primeiras apresentações da turnê do Purakê , o mais recente trabalho da artista . O #Purakêtour é um espetáculo efervescente que transporta o povo numa nave sonora, flutuando pelos rios numa jornada até o coração da floresta. É uma apoteose de cores e beats, e uma reflexão sobre uma Amazônia futurista.

“Esse show é uma experiência. A gente quer trazer para as pessoas um pouco da sensação de estar na floresta, mas a floresta a partir do nosso ponto de vista. Uma floresta que é tecnológica, cheia de alegria, cheia de luz, uma floresta muito eufórica que vai fazer as pessoas se divertirem e, a partir da diversão e da contemplação de toda essa beleza, se envolverem mais com toda natureza da Amazônia”, detalhou Gaby.

No #Purakêtour, além das músicas presentes no álbum Purakê, apresenta releituras dos clássicos do treme como Xirley e outros hits atemporais da cena tropi-pop.

Raízes da cantora e natureza do Pará estão muito presentes nas canções. Foto: Rodolfo Magalhães

Mais sobore o álbum

Lançado em setembro de 2021, Purakê é o sucessor de Treme (2012). O álbum conta com parcerias como Elza Soares, Alcione, Liniker, Ney Matogrosso, Jaloo, Luedji Luna, Leona Vingativa, entre outras grandes estrelas.

O projeto se destacou por apresentar um “novo som da Amazônia", como composições da própria Gaby e direção musical assinado pelo paraense Jaloo.

O título Purakê é uma referência ao peixe elétrico pré-histórico da Amazônia, cuja voltagem chega a 860 volts, enfatizando a eletricidade natural que é uma característica de toda sua força e representatividade como mulher e cantora brasileira. Todo o processo de composição e produção musical aconteceu a bordo de um barco no Rio Tapajós, na Amazônia.

Baile na Terra – Todos pela Amazônia

Até oito mil jovens devem se reunir no Tendal da Lapa para celebrar a maior floresta tropical do planeta. O Baile na Terra – Todos pela Amazônia começará às 11h, com um cortejo do Bloco do Água Preta, saindo da Rua Mário, 25, na Vila Romana, e irá até o fim da noite com muito carimbó, tecnobrega e música indígena, incluindo o espetáculo inédito Ventanias, com Anelis Assumpção, Djuena Tikuna e As Suraras do Tapajós, primeiro grupo de carimbó de mulheres indígenas. A maratona de música e cultura amazônica se encerra com Gaby Amarantos.

Na sequência, se apresentarão nomes da nova música paraense, como Saulo Duarte e Zek Picoteiro, além do internacionalmente conhecido DJ Eric Terena. O evento terá pratos regionais para que a imersão na Amazônia seja completa: por sons, cheiros e sabores.

O Baile na Terra acontece dois dias antes do Dia da Amazônia (5 de setembro) e é também o pontapé inicial de um ciclo de festivais pela floresta que acontece em sete cidades de todo o Brasil. Juntos, eles devem reunir mais de 300 mil participantes, que poderão se manifestar contra o desmatamento e as queimadas que estão destruindo a Amazônia e colocando o Brasil em risco.