Gaby Amarantos lança clipe com participação de Gleici, do 'BBB'

Cantora Gaby Amarantos ao lado da ex-BBB Gleici Damasceno Foto: Reprodução de 'Sou + Eu' (2018)/First Content

A cantora paraense Gaby Amarantos lançou o videoclipe da música Sou + Eu no último domingo, 27, com a participação de Gleici Damasceno, acreana vencedora do Big Brother Brasil 18.

A música fala do empoderamento feminino nas relações amorosas: “Prefiro me esfregar com homem de verdade, do que ficar refém da sua vaidade (sic). Sempre fui independente, junta seu dinheiro e some da minha frente”.

Além de Gleici, outras personalidades também foram chamadas para participar do videoclipe. É o caso da judoca Rafaela Silva, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016, e do ator Jonathan Azevedo.

Confira o clipe: