Gaby Amarantos critica Silvio Santos: 'Racismo, gordofobia não é opinião'

Na noite da última terça-feira, 5, Gaby Amarantos usou seu Twitter para fazer duras críticas a Silvio Santos por conta do que considerou como 'piadas' racistas, homofóbicas e machistas no Programa Silvio Santos, que, segundo ela, vão ao ar todos os domingos no SBT.

"Sério que vocês acham Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros/mulheres/gays/plus e ganhar mídia com isso. Vocês tão mal de ícone viu, não dá mais pra normalizar isso", tuitou Gaby.

Depois, ela publicou um vídeo que mostra como Silvio Santos tratou diversas convidadas de seu programa, com piadas sobre a cor, o peso, e a sexualidade de mulheres. "Racismo não é opinião, gordofobia não é opinião, homofobia não é opinião, machismo não é opinião. Comunicadores, humoristas e todo e qualquer ser humano não pode usar desse artifício pra destilar preconceito!", tuitou.

A cantora paraense ainda justificou que costumava assistir ao programa de Silvio quando era mais nova, mas que os tempos mudaram. "Nos anos 1980 era 'normal' fazer essas piadas, Trapalhões também faziam, Casseta e Planeta e outros. Mas hoje em dia não dá pra achar legal, vamos evoluir", concluiu.

As críticas foram postadas pouco após o portal Notícias da TV publicar uma reportagem sobre a gravação do quadro Jogo das 3 Pistas, do qual Preta Gil e David Brazil foram convidados. O programa foi gravado na última terça-feira, 5, e, de acordo com fontes consultadas pelo portal, Preta Gil entrou no palco e foi recebida com a seguinte frase de Silvio: "Você está mais gorda do que na última vez que esteve aqui, mas seu rosto continua bonito". A cantora ficou incomodada, mas não respondeu, e passou a não interagir muito com o apresentador durante a gravação.

Procurada pelo E+, e emissora diz que não vai se pronunciar sobre o caso. Já a assessoria de Preta Gil disse que a cantora não quer se pronunciar enquanto o programa não for ao ar.

