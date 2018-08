Gaby Amarantos comemora seus 40 anos com reflexão sobre a vida

Gaby Amarantos. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

Gaby Amarantos está comemorando seus 40 anos nesta quarta-feira, 1º, com autoestima e positividade. A cantora postou uma foto seminua em seu perfil do Instagram com agradecimentos à vida que tem.

"Estou me sentindo uma loba no sentido mais selvagem da palavra, acreditando no meu faro, na força de correr com a matilha, no arquétipo da mulher que uiva seus desejos, que caça seus sonhos, que é feroz em suas lutas e que tem a coragem nas presas", escreveu em tom poético.

Gaby revelou que se sente muito melhor agora do que quando tinha 20 anos, já que hoje consegue entender que inseguranças fazem parte da jornada. "Tenho tanto a aprender e tantas incertezas, que isso me faz compreender que sou humana, [que sou] um projeto em constante transformação", disse. "Quando a gente saca que não tem controle de p**** nenhuma, vem um alívio que resfria as angústias. Acho que é a tal plenitude", refletiu.

O discurso de empoderamento de Gaby se estende também para polêmicas. Em junho deste ano, a cantora paraense criticou Silvio Santos no Twitter devido aos comentários ofensivos que o apresentador tem feito ao vivo.

"Sério que vocês acham Silvio Santos um ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros, mulheres, gays, plus-size. Vocês estão mal de ícone, viu? Não dá mais para normalizar isso", desabafou.