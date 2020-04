Gabriela Pugliesi perde parcerias com empresas e sai do Instagram após festa

A influenciadora Gabriela Pugliesi Foto: Iara Morselli

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi perdeu uma série de parcerias com empresas após realizar uma festa em sua casa no sábado, 25. Os anúncios de suspensão de ações com a influenciadora foram feitos no domingo, 26, e na segunda-feira, 27, e também se estenderam para convidados do evento. Ainda nesta segunda-feira, 27, a conta de Gabriela no Instagram, que possui mais de 4 milhões de seguidores, saiu do ar.

As marcas HOPE, Baw, Body For Sure, Desinchá, Evolution Coffee, Rappi, Maïs Pura e Liv UP suspenderam todas as ações futuras com Gabriela, criticando a quebra das medidas de isolamento social e defendendo a necessidade de respeitar a quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus.

Já a empresa Kopenhagen disse em suas rede sociais que tinha apenas um contrato pontual com a influenciadora, que foi encerrado no mês de março de 2020 e não será renovado. A Fazenda Futuro disse que não possui nenhum contrato vigente com os presentes na festa, e irá rever todas as possíveis ações com os nomes envolvidos.

Além de Gabriela, a influenciadora digital Mariana Saad, que também estava na festa, perdeu a parceria com a empresa Seara, que anunciou que rompeu possíveis ações futuras com ela. A Elmex Brasil também anunciou que encerrou a parceria com a influenciadora.

No domingo, 26, Gabriela Pugliesi se desculpou em um vídeo publicado em seu Instagram, no qual disse que foi "irresponsável e imatura". "E eu errei porque não é pra juntar ninguém em casa, porque sei que tem pessoas passando dificuldades, é ofensivo, não ajuda ninguém nesse momento", disse ela.

O E+ entrou em contato com a assessoria de Gabriela Pugliesi, mas não recebeu nenhuma resposta até a publicação desta reportagem.

Confira os posicionamentos das empresas:

Nota enviada pela Baw Clothing:

Reforçamos aqui nosso posicionamento sobre os recentes acontecimentos: a BAW tem seguido todas as recomendações e cuidados em relação à COVID-19. Adotamos uma série de cuidados com nossos colaboradores, parceiros e clientes. E recomendamos, a todos que podem, que continuem em casa e evitem aglomerações.

Não incentivamos atitudes que possam colocar em risco a saúde de outras pessoas e não temos como controlar as atitudes de todos os parceiros da marca. Porém, temos responsabilidade junto aqueles que divulgam a BAW. Sendo assim também não apoiamos a atitude da Gabi e estamos cancelando a parceria. Esse é o nosso posicionamento com qualquer outra pessoa e parceiro da marca que venha a desrespeitar o isolamento social e a situação que estamos vivendo.

Nota enviada pela Desinchá Company, dona das marcas Desinchá e Evolution Coffee:

Quando nossa missão de mostrar o caminho para uma saúde mais simples nasceu, era pra ser simples mesmo. Seja em produtos, seja em serviços ou até mesmo em atitudes, como seguir recomendações importantes, sempre que necessário.

Neste momento delicado, vamos continuar disseminando a nossa missão e reforçando com toda a nossa comunidade a importância de seguir às recomendações dos órgãos de saúde e combate a pandemia. Tudo e todos que caminharem no sentido oposto a isso, não terão a nossa concordância.

Dessa forma, a nossa parceria com a influenciadora Gabriela Pugliesi foi suspensa.

O momento é de precaução, cuidado e responsabilidade. Vamos sair desta juntos e mais fortes. É por você e por todos nós. Se cuidem e contem sempre com a gente.

Nota enviada pelo Grupo HOPE:

O Grupo HOPE, em seus 54 anos, sempre prezou pela saúde e bem-estar de todxs. Estamos criando conteúdos e ações para que as pessoas passem melhor o momento #EmCasa. A todo momento, adotamos as recomendações oficiais no combate à pandemia - inclusive apoiando na linha de frente com doações de máscaras - uma das formas mais eficazes de proteção ao COVID-19 - doações de aventais para profissionais da saúde, entre outras medidas voluntárias. Atitudes que estejam em desacordo com o distanciamento social e ao apoio da superação a pandemia não são apoiadas pelo Grupo HOPE. Estamos suspendendo as atividades de qualquer parceiro que não adote tais medidas.

Esperança não é só nossa marca. É o que nos move.

Vamos juntxs ajudar a espalhar a esperança pelo mundo!

Nota enviada pela Fazenda Futuro:

Conforme nos posicionamos ontem à noite, em nossas redes sociais, desde o início dos casos de Covid-19 no Brasil, a Fazenda Futuro tem tomado todos os cuidados necessários de acordo com as medidas recomendadas pela OMS, tanto na sua cadeia de produção quanto com colaboradores e parceiros. Quem acompanha e consome os produtos da Fazenda Futuro sabe dos valores e propósitos que a marca tem e que, de maneira alguma, compactua com atitudes ou ações que vão contra o que é recomendado nesse momento.

Não temos contrato vigente com a Gabriela Pugliesi e lamentamos tais atitudes por parte de uma parceira que, ocasionalmente, acionamos no passado.

Nota enviada pela Liv Up:

A Liv Up informa que não apoia ou incentiva qualquer tipo de atitude que possa colocar em risco a saúde e o bem estar de qualquer pessoa. Sendo assim, confirma que suspendeu todas as ações previstas e programadas com a influenciadora Gabriela Pugliesi e que manterá a postura semelhante com qualquer outro parceiro ou situação similar que venha a ocorrer.

A empresa destaca ainda que, está seguindo desde o início, todas as recomendações e cuidados da OMS em relação à COVID-19 e adotou uma série de medidas para proteger colaboradores, clientes e parceiros, além de recomendar, sempre que possível, para ficar em casa e evitar aglomerações.

Nota enviada pela Seara:

A Seara está absolutamente dedicada a garantir a segurança de todos os que se relacionam conosco e com a nossa marca, a começar pelos nossos colaboradores e os profissionais que, neste momento, trabalham para garantir que o alimento chegue com segurança à mesa dos brasileiros.

Todas as medidas adotadas pela empresa seguem irrestritamente as normas e recomendações dos órgãos de saúde além da consultoria dos mais renomados médicos e especialistas do País, e nossa orientação é para que, aqueles que podem, fiquem em casa. Entre outras ações, criamos a plataforma Seara Live Fest com esse conceito: oferecer lazer a distância para todos que estão

em suas casas.

Nós da Seara fomos surpreendidos com a presença da influenciadora Mariana Saad, com quem foram feitas ações pontuais, em uma festa na noite de sábado, 25, e ficamos extremamente desapontados pelo seu comportamento inadequado.

Por conta deste lamentável ocorrido, a marca está rompendo toda e qualquer relação profissional atual e futura com a influenciadora. A mesma atitude está sendo tomada a outros influenciadores que se relacionavam com a marca e descumpriram ou venham a descumprir a orientação de distanciamento social ou qualquer outra que coloque em risco a saúde e

segurança de todos.

A Seara reforça seu posicionamento e orientação: quem puder, fique em casa e evite

aglomerações.

Nota enviada pela Maïs Pura:

Resolvemos suspender a parceria com a influenciadora. Ressaltamos que não concordamos de forma alguma com o que houve e deixamos claro que sempre seguimos todas as recomendações da OMS no combate ao COVID-19.

A Rappi apoia todas as medidas de prevenção contra a COVID-19 e não concorda com qualquer irresponsabilidade nesse sentido por isso escolhemos encerrar a parceria. Incentivamos todas as alternativas de prevenção e para diminuição da disseminação do vírus. — Rappi Brasil (@RappiBrasil) April 27, 2020

