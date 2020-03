Gabriela Pugliesi confirma que está com coronavírus após exame

A influenciadora Gabriela Pugliesi Foto: Iara Morselli

A influenciadora Gabriela Pugliesi confirmou nesta quinta-feira, 12, que está com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada após a realização de um exame, cujo resultado foi positivo para a doença.

"Gente eu tava dormindo,dando uma descansada, porque eu estou gripada como vocês sabem. E eu estava ansiosamente esperando pelo resultado do meu exame, e deu positivo para o coronavírus", disse Gabriela em uma publicação no seu Instagram.

A influenciadora esteve no casamento da irmã, realizado na Bahia no sábado, 7, que tinha convidados com o coronavírus."E realmente, algumas pessoas que estavam no casamento também deram positivo para o coronavírus", explicou ela.

Gabriela comentou sobre a reação que teve ao descobrir o resultado do exame: "Eu nem tenho mais o que falar, é isso, eu tenho que me cuidar, ficar aqui isolada, descansando. Não vou atender ninguém, porque eu quero descansar, quero ficar bem".

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais