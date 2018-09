Gabriela Duarte se lembra de ausência da sua mãe na infância

A atriz Gabriela Duarte se emocionou durante o 'Domingão do Faustão' ao ouvir uma música que lembrou sua infância Foto: Silvana Garzaro/Estadão

Durante o quadro Ding Dong, no Domingão do Faustão do último domingo, 18, a atriz Gabriela Duarte se emocionou ao ouvir a música Começar de Novo, cantada no programa por Simone e Ivan Lins, que serviu como abertura da novela Malu Mulher, protagonizada pela sua mãe, Regina Duarte.

“[Esta música] me emociona muito. Eu tinha 6 anos em Malu Mulher e tinha muita saudades da minha mãe, que estava gravando muito. Foi uma fase assim muito que...bom, a música me traz essas recordações. É um hino dessa mulher que vai à luta mesmo”, disse a atriz.

Se preparando para voltar às novelas da Globo pela primeira vez desde 2010, a atriz comentou sobre a personagem que irá fazer em Orgulho e Paixão, nova novela das seis que estreia nesta próxima terça-feira, 20. "A Julieta é uma mulher muito austera, rígida, mandona. Para mim está sendo sensacional, é uma mulher muito diferente de mim", comentou Gabriela.