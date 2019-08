Gabriela Duarte publica fotos da filha e internautas apontam semelhança

A atriz Gabriela Duarte. Foto: Iara Morselli/Estadão

Gabriela Duarte, de 45 anos, publicou algumas fotos da filha Manuela no Instagram, neste domingo, 18, para celebrar o aniversário da menina. Nos comentários, internautas se mostraram surpresos com a semelhança entre as duas.

"Hoje é seu dia, meu amor. Minha primeirinha, minha menina linda e inteligente, que me ensina todos os dias a ser sua mãe e ser a melhor pessoa que eu posso ser. 13 anos de muito amor e alegrias. Você vai longe! Te amo muito, filhota", escreveu a atriz na legenda.

Na imagens, Manuela aparece ainda pequena no colo da mãe e depois um pouco mais velha, terminando com uma foto mais recente. Os elogios foram muitos.

"Ainda fico chocada de como vocês são parecidas! Genética é algo divino", disse uma seguidora. "Poxa, o nível de beleza de vocês é igualzinho, lá no alto", escreveu outra pessoa. "Versão loira da mãe", apontou mais uma.

A avó da menina, Regina Duarte, aproveitou a publicação para escrever uma mensagem: "Parabéns, Manu . Te amo muito e desejo com toda a minha alma, com o meu espírito e do fundo do meu coração que a vida te dê sempre muita saúde, muito amor e muitas alegrias hoje, amanhã e sempre".