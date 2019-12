Gabriel Diniz e Cristiano Araújo recebem homenagem no 'Domingão do Faustão'

Cristiano Araújo e Gabriel Diniz Foto: Instagram / @gabrieldiniz | Instagram / @cristianoaraujo

Gabriel Diniz e Cristiano Araújo receberam uma homenagem póstuma no Domingão do Faustão do último domingo, 15, durante a entrega do Troféu Domingão - Melhores do Ano 2019.

Iza, Felipe Araújo e Ferrugem, que concorriam na categoria de melhor música, fizeram uma apresentação especial de Jenifer, sucesso de Diniz com mais de 295 milhões de visualizações no YouTube. O cantor foi vítima de um acidente aéreo em 27 de maio de 2019.

O vencedor da premiação foi Felipe Araújo com a música Atrasadinha, e ele aproveitou para homenagear o irmão Cristiano, com quem fazia dupla. Ele morreu num acidente de carro em 24 de junho de 2015.

"Tenho certeza que o Cris está muito orgulhoso, e eu tenho só que agradecer por tudo o que ele fez", falou.

Apesar de os dois cantores terem recebido o carinho das personalidades no palco, fãs reclamaram no Twitter pelo fato de Fausto Silva não ter dado mais tempo às homenagens.

"Felipe Araújo teve que agradecer na maior pressa, o pai de Gabriel Diniz sequer recebeu um cumprimento, enquanto a galera 'grande' do prêmio teve longos minutos de destaque", reclamou um telespectador na rede social. "Achei uma falta de respeito o Faustão não ter conversado com o pai do Gabriel Diniz", criticou outra.

Achei uma falta de respeito o Faustão não ter conversado com o pai do Gabriel Diniz ‍♀️#TroféuDomingão — Ade Valente (@adevalente) December 15, 2019

quero entender porque o Faustão não deu oportunidade pro Seu Cizi (pai de Gabriel Diniz) falar?????? #trofeudomingao — beloved (@palomaalb_) December 15, 2019

Sem se falar que Faustão pisou na bola pelo fato de não ter dado a devida importância nessa categoria. Felipe Araújo teve que agradecer na maior pressa, o pai de Gabriel Diniz sequer recebeu um cumprimento, enquanto a galera “grande” do prêmio teve longos minutos de destaque. — Rieliti (@Rieliti3) December 16, 2019