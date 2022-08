Funkeiro de 16 anos, MC Meno K, sofre tentativa de homicídio

Mc Meno K sofreu tentativa de homicídio. Foto: Instagram/ @mcmenok

Kauan Soares, conhecido como Mc Meno K, de 16 anos de idade, sofreu tentativa de homicídio. A informação foi revelada nas redes sociais do artista nesta segunda-feira, 29.

O funkeiro, original de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ficou conhecido em meados de 2021 com os hits Cabelinho na Régua e Camisa do Flamengo. Suas músicas já somam mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify.

Em comunicado nos stories de Kauan, a equipe do cantor anunciou: "Informamos ao público que o Mc Meno K sofreu uma tentativa de homicídio na saída de uma festa e está hospitalizado. Temos informações de que seu quadro de saúde se encontra estável e sem risco de morte".

Posteriormente, a equipe retornou às redes sociais do jovem. "Amigos, viemos por meio desta informar que o artista se encontra estável e sem riscos. Estamos apurando os fatos para entender a gravidade do que aconteceu. As autoridades já estão cuidando do caso. Quando tivermos mais informações, anunciaremos com mais detalhes. Queremos agradecer as milhares mensagens de carinho e preocupação com o nosso menino".