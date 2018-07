Funeral de Christina Grimmie será realizado na casa da cantora

Foto: Bang Showbiz

O funeral de Christina Grimmie será feito em sua própria casa, em New Jersey, nesta semana. A ex-participante do The Voice foi brutalmente assassinada durante um encontro com seus fãs após um show em Orlando, Flórida, na última sexta-feira, 10.

"Será bem pequeno, íntimo para os familiares e amigos mais próximos", disse uma fonte à revista People.

Na segunda-feira, 13, centenas de pessoas se reuniram para uma vigília à luz de velas na cidade natal de Christina, Evesham Township.

Seu irmão Marcus disse: "Ela amava esta cidade, ela amava esse Estado, ela amava cantar, ela amava o Senhor e ela me amava... Era minha irmãzinha."

Adam Levine, que foi o técnico de Christina na sexta temporada do The Voice, se ofereceu para pagar o funeral da artista.

Marcus escreveu no Facebook: "Eu descobri nesta manhã que Adam Levine ligou pessoalmente para minha mãe e disse que pagará pelo funeral e pela despesa aérea, fiquei encantado".

Adam comentou sobre a tristeza que ele e sua esposa sentiram após a notícia da morte de Christina.

"Behati [Prinsloo] e eu estamos absolutamente devastados e de coração partido com a morte trágica de Christina Grimmie. Nossos corações estão com sua família. Christina era natural e com talento raro. Ela foi tirada de nós muito cedo. Este é mais um ato insensato de violência extrema. Eu fiquei atordoado e confuso. Como essas coisas podem continuar acontecendo no nosso mundo?", disse o vocalista do Maroon 5.

A polícia identificou o assassino de Christina como Kevin James Loibl, de St. Petersburg, Flórida. Eles acreditam que ele viajou para o show em Orlando com a intenção de matar a cantora de 22 anos.