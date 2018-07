Fundação Amy Winehouse vai abrir competição de covers para arrecadar dinheiro

Amy Winehouse. Foto: Reprodução

O álbum Black to Black, o mais icônico da carreira de Amy Winehouse, completa dez anos de lançamento em 2016 e a The Amy Winehouse Foundation lançou uma cometição de covers para comemorar.

Leia também: Instituição de caridade de Amy Winehouse monta casa para viciadas em recuperação

A instituição se uniu a gravadora Island Records para lançar o projeto que dá a fãs a oportunidade de gravarem suas versões de grandes hits do CD. As músicas que podem ser interpretadas pelos competidores são: Back to Black, Rehab, Tears Dry On Their Own e Just Friends. .

Os participantes podem usar a parte instrumental original, e o vencedor será escolhido pelos amigos e colaboradores da cantora, Mark Ronson e Salaam Remi. A competição foi oficialmente aberta nesta segunda-feira, 31.

O vencedor terá a performance gravada em um estúdio e será divulgado no canal oficial da Island Records no YouTube. Todo o dinheiro gerado pela competição será doado para a fundação da Amy Winehouse, que ajuda jovens vulneráveis a enfrentar vício em drogas e problemas na saúde mental desde 2011, quando Amy morreu.

Em agosto, a Fundação abriu um centro exclusivamente feminino no leste de Londres que fornece apoio para mulheres com idade entre 18 e 30, que estão se recuperando do vício em drogas e álcool. Outro projeto, o "Amy's Yard", é um curso de 12 semanas para apoiar o desenvolvimento de jovens através da música.