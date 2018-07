Funcionária de hotel teria sido demitida após dormir com Orlando Bloom, diz jornal

Orlando Bloom teria dormido com garçonete do hotel Chiltern Firehouse, em Londres. Foto: REUTERS/Phill McCarten

Uma garçonete do hotel Chiltern Firehouse, em Londres, foi demitida após seus chefes terem a encontrado nua no quarto em que Orlando Bloom estava hospedado, segundo o jornal britânico The Sun.

Viviana Ross, de 21 anos, estava servindo bebidas para o ator quando ele a convidou para subir em sua suíte. Ela aceitou e os dois teriam dormido juntos. No dia seguinte, o ator saiu e um gerente do hotel encontrou a mulher nua na cama de Orlando.

Uma fonte próxima a mulher disse ao The Sun que ela não se arrpendeu de "uma noite de sexo incrível". A fonte também disse que Viviane ficou "magoada" pela demissão. "Realmente havia um clima entre ela e Orlando desde que eles se viram pela primeira vez", completou a fonte.

Ainda de acordo com a fonte, quando o gerente viu a mulher no quarto de Orlando, ele disse: "Você trabalha aqui?", e Viviana respondeu que sim. Ele então fechou a porta e foi embora e, uma hora depois, ela recebeu uma mensagem dizendo que estava demitida.

"Viviana não estava trabalhando quando ela foi para o quarto. Era o tempo pessoal dela. Ela não pegou o número de telefone de Orlando, então ele não saberá o que aconteceu com ela. Eu acho que ele ficaria bravo se soubesse que ela foi demitida", disse a fonte.