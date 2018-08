Fúlvio Stefanini: 'Não há muitos personagens para atores de mais idade'

Fúlvio Stefanini. Foto: Divulgação/RedeTV!

No Mariana Godoy Entrevista desta sexta-feira, 1º, o convidado é o ator Fulvio Stefanini, que fala sobre a pouca oferta de papéis na televisão para atores mais velhos.

"Isso é complicado porque não há muitos personagens para atores de mais idade. Geralmente, os conflitos acontecem entre os 30 e 50 anos. São as idades em que as coisas realmente acontecem na vida, problemas com a família, com os filhos, problemas econômicos, então não tem muito texto para atores dessa idade e isso não é coisa brasileira, é algo no mundo inteiro", disse Stefanini.

O ator, que tem 78 anos, disse que uma alternativa neste cenário é atuar no teatro. "A gente vê notícias de atores famosíssimos que reclamam que não têm papel. Claro que existem algumas peças que tem atores mais velhos e geralmente esses personagens são escritos para a idade. Isso é fantástico”. Atualmente, ele está em cartaz com a peça O Pai.

Questionado sobre algum papel que gostaria de ter feito, mas não fez, Stefanini falou sobre o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976. "Eu não pude fazer e quem acabou fazendo foi o Zé Wilker. Na época fui convidado e não pude porque estava gravando uma novela. Ele seria feito no Bahia e não pude ir, mas o Zé fez maravilhosamente bem, até melhor do que eu faria”, diz.