‘Fui estuprada, drogada e mantida em cativeiro’, revela Duffy

Cantora chegou a ganhar o Grammy de Melhor Álbum, em 2009, antes de se afastar da vida pública. Foto: Vivek Prakash/Reuters

LOS ANGELES - A cantora britânica Duffy, que fez sucesso com o hit Mercy, em 2008, falou pela primeira vez sobre o motivo para ter se afastado por anos das câmeras e da vida pública. “Fui estuprada, drogada e mantida em cativeiro por vários dias”, revelou em publicação no Instagram nesta terça, 25.

Ela não informou quando nem onde teria sido vítima do sequestro e do estupro, mas que é “emocionante e libertador” poder compartilhar sua experiência. Também não deu detalhes sobre o seu agressor nem se ele está preso.

Duffy disse que “a recuperação demorou” e que “não há forma tranquila de falar sobre o assunto.”

“Muitos têm me perguntado os motivos para eu ter me afastado”, admitiu a cantora em seu Instagram. A verdade é que ela se destacou no mundo musical em 2008 ao lançar seu primeiro álbum, Rockferry, que ganhou o grammy de 2009 como Melhor Álbum. O trabalho foi aclamado pela mídia e a fez ser comparada com estrelas da época como Amy Winehouse e Adele.

Seu segundo álbum, Endlessly, foi lançado em 2010 e não obteve o mesmo sucesso de sua obra anterior. Ela, então, se retirou da vida pública e, nos últimos nove anos, realizou apenas um papel no filme Legend em 2015.

“Nos milhares de dias da última década eu me comprometi a voltar a desejar a luz em meu coração novamente. O sol agora brilha”, escreveu em sua rede social.

“Por que não decidi usar minha voz para expressar minha dor? Não queria mostrar ao mundo a dor em meus olhos”, justifica Duff. “Me perguntei: como posso cantar do fundo do coração se ele está partido?”

“Acreditem que estou bem e segura agora”, tranquilizou a cantora. Ela informou que foi procurada por um jornalista e que lhe contou a história completa. “Ele foi amável e eu me senti tão incrível por poder falar.”

Duffy ainda antecipou que uma entrevista será publicada nas próximas semanas na qual dará mais detalhes do que aconteceu e responderá a algumas perguntas.

“Peço que entendam que esta é uma decisão para mim mesma, e não quero que invadam a privacidade da minha família. Por favor, preciso de apoio para fazer disto uma experiência positiva”, finalizou. / Com informações da EFE.