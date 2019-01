'Fui criado para ser um homem machista', diz José Loreto

Ator José Loreto é pai de Bella, filha que teve com a atriz Débora Nascimento. Foto: Instagram/@joseloreto

José Loreto, que atualmente está em cena na novela das nove na Globo, diz que particpar do elenco de Amor & Sexo o fez repensar sobre os assuntos discutidos no programa.

Para ele, sexo é assunto para ser falado nas escolas. "Percebi que fui criado para ser um homem machista e que era preciso desapegar de coisas que na adolescência eram lei. Precisamos de igualdade, dar voz aos gêneros, diversidade", disse em entrevista à GQ em edição que chega às bancas de São Paulo nesta sexta-feira, 1º, e dia 4 no restante do País.

Pai de Bella, filha que teve com a atriz Débora Nascimento, Loreto já interpretou diversos personagens na dramaturgia, seja no cinema ou na televisão.

O ator caiu no gosto do público ao fazer o personagem Darkson na novela Avenida Brasil (2012). Foi nesse trabalho que ele conheceu Débora. "Foi um encontro de almas, paixão avassaladora que se transformou em amor e em família", afirma.

Na entrevista, o ator também fala sobre como lida com a diabete, diagnosticado quando ele tinha 14 anos. "Fui fazer uma visita a crianças diabéticas em um hospital e me dei conta de quão pouca informação e falta de acesso as pessoas têm."