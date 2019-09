'Fui criado em uma prática de leitura que as pessoas não têm mais', diz Antonio Fagundes

Grazi Massafera dá vida a Paloma, protagonista de 'Bom Sucesso'. Paloma é uma costureira que cria sozinha seus três filhos, Alice (Bruna Inocencio), filha de Ramon (David Junior), seu grande amor, que foi tentar a vida nos Estados Unidos há duas décadas, e Gabriela (Giovanna Coimbra) e Peter (João Bravo), frutos de outro relacionamento, no bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Entre as cenas de Paloma, Grazi Massafera encarnará uma rainha de bateria e também uma personagem inspirada em 'Alice no País das Maravilhas'.

Foto: João Cotta / Globo / Divulgação