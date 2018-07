Fox realiza concurso para fãs poderem participar de filme 'Bohemian Rhapsody'

Freddie Mercury. Foto: Rolando de Freitas/Agência Estado

Em novembro, os fãs do Queen poderão assistir ao filme Bohemian Rhapsody, que leva o nome de uma das músicas mais icônicas da banda e vai contar a história do grupo britânico e de Freddie Mercury. Mais do que isso: os fãs poderão 'participar' do filme.

A 21th Century Fox está realizando um concurso para que os fãs tenham sua voz incluída no longa. Para participar, basta entrar no site Put me in Bohemian pelo celular ou tablet e gravar um trecho da música.

As melhores gravações serão incluídas no filme. Acesse o site aqui.