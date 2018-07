Fotos de Orlando Bloom pelado ao lado de Katy Perry são vazadas na internet

Foto: Reprodução/Twitter

Parece que Orlando Bloom gosta de praticar o nudismo. Em fotos vazadas na internet nesta quinta-feira, 4, o ator aparece ao lado da namorada Katy Perry, que está vestida, totalmente nu numa praia.

As fotos foram divulgadas pelo jornal americano Daily News, primeiramente com tarja, mas logo alguns usuários do Twitter postaram as fotos sem edição.

Os fãs reagiram rapidamente à divulgação e o nome do ator está entre os mais comentados do Brasil e dos Estados Unidos. Confira as melhores reações:

meu Deus as foto do Orlando Bloom com o legolas de fora tô chocada — anxious bisexual (@doutorlecter) 4 de agosto de 2016

Quando eu vi a foto do Orlando Bloom pelado pic.twitter.com/n46Lelfs2d — Cutruvia Mestre๏̯͡๏﴿ (@GiHunterDvgt) 4 de agosto de 2016

Achei as nudes do Orlando Bloom um pouco decepcionante pic.twitter.com/Pq0zlJbUhW — Diego Azevedo ⚡️ (@Diiguinhoh) 4 de agosto de 2016

Pela sombra dos nudes do Orlando Bloom ele tinha dois remos. pic.twitter.com/dIDYLPLag7 — ✨PROJETO SPOTIFLIX✨ (@1_sorteios) 3 de agosto de 2016

inveja eu tenho eh da katy perry que alem de rica linda e talentosa transa com orlando bloom todas as noites pic.twitter.com/KmyDizsAjH — mafe!!¡ (@pawnelik) 3 de agosto de 2016

Procura-se: Orlando Bloom sem tarjas. — celsodossi (@celsodossi) 3 de agosto de 2016