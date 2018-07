Fotos com 'Antes e Depois' de sêxtuplos fazem sucesso na internet

O casal Mia e Rozonno McGhee postaram uma foto ao lado de seus filhos sêxtuplos que vem fazendo sucesso na internet.

O casal havia feito um ensaio fotográfico com seus filhos recém-nascidos em 2010, e agora, seis anos depois, tiraram outra foto no mesmo cenário, em posições semelhantes.

A família já é conhecida do público estadunidense por terem protagonizado o reality show Six Little McGhees, que acompanhava o crescimento dos irmãos Issac, Josiah, Elijah, Rozonno Jr, Madison e Olivia.

Confira as imagens abaixo

Foto de 2016, com as crianças já crescidas Foto: Janine Killian E Brian Kiliian /Peters Photography